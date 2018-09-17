Появилось первое изображение нового Mitsubishi L200 

Японский автопроизводитель опубликовал тизер обновленного пикапа, который появится в России.
Несмотря на появление фотографии, в компании не назвали дату премьеры и не привели никаких подробностей о грядущем рестайлинге автомобиля. Можно предположить, что новинка дебютирует на автосалоне в Париже в октябре.
Снимок же намекает на то, что L200, который на некоторых рынках продается под названием Triton, изменится внешне. В частности, получит светодиодные фары, выполненные в стиле модели Eclipse Cross. Благодаря опубликованном ранее шпионским снимкам стало известно, что модернизация затронет и задние фонари.
Напомним, на сегодняшний день Mitsubishi L200 доступен в России с 2,4-литровым дизелем мощностью 154 либо 181 л.с. Цены начинаются от 1,7 млн рублей.