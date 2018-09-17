DS 3 Crossback — французский шарм, помноженный на технологичность

По-французски неповторимая внешность — фирменная черта всех моделей «Двойных шевронов», а потому и DS. Как говорится, встречают по одёжке, однако провожают всё-таки по уму. В случае с автомобилями — по оснащению, комфорту и много чему ещё. Новинка в лице DS 3 Crossback как раз стремится понравиться всем. И у неё это должно получиться. Все задатки, предпосылки имеются.

Чисто стилистически DS 3 Crossback является своеобразной «солянкой». С одной стороны, источником вдохновения оказался флагманский 7 Crossback, с другой стороны — хэтчбек DS3. Об этом говорит смелое дизайнерское решение в виде «плавников» на центральных стойках. Очень сильный ход — спрятанные заподлицо ручки дверей.

«Он отвечает всем критериям, необходимым для привлечения и удержания требовательной клиентуры, которая не готова к выбору между функциональностью и размерами», — отмечает Эрик Апод, вице-президент по продукту и развитию марки DS, рассказывая про DS 3 Crossback.

Citroen, Opel и В основе DS 3 Crossback лежит новейшая модульная платформа CMP. Вскоре мы увидим её и на автомобилях Peugeot Vauxhall . Длина кроссовера — 4118 миллиметров, ширина — 1791, высота — 1524.

Что касается двигателей, то DS предложит достаточно обширное число вариантов: три бензиновых 1.2 PureTech мощностью в 100 л.с., 130 л.с. и 155 л.с., два дизельных 1.5 BlueHDi с арсеналом в 100 л.с. или 130 л.с. Главная новость — ждём и версию с электромотором.

DS 3 Crossback E-Tense, а именно так назовут машину с электрической силовой установкой, окажется достаточно мощен — 136 л.с. Литий-ионные аккумуляторы ёмкостью 50 кВт-ч могут быть заряжены до уровня 80% за 30 минут. От обычной электросети батареи полностью подпитываться успевают только где-то за 20 часов, однако при условии использования системы быстрой зарядки можно уложиться и в 5 часов. Заявленный запас хода (цикл WLTP) составляет 300 километров. Электрическую версию легко можно будет отличить по отсутствию выхлопных патрубков.

Возвращаясь к делам эстетическим. Если экстерьер кому-то может показаться и спорным, то с интерьером ситуация более однозначная — он придётся по душе подавляющему большинству. Трёхспицевое рулевое колесо, полностью цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с экраном в 10,3 дюйма — вот главные радости. Классно выглядит «бриллиантовая» дизайн-тематика, которая прослеживается в оригинально исполненных органах управления и не только.

Оснастили DS 3 Crossback столь передовыми системами, как DS Drive Assist и DS Smart Acess. Первая из них поддерживает заданную скорость, положение авто в рамках полосы движения, соблюдает безопасную дистанцию. Вторая же даёт возможность осуществить пуск мотора, разблокировать двери со смартфона.

Дебютирует DS 3 Crossback перед публикой на предстоящем Парижском автосалоне-2018. Сначала в продажу поступят машины с привычными ДВС, тогда как электроверсию предложат к покупке несколько позже. Намечается и гибрид, но не раньше 2022 года.