Новые Kia Ceed GT и Kia ProCeed: предсказуемость против неожиданности

Вслед за дебютом нового поколения хэтчбека Kia Ceed настало время оказаться полностью рассекреченными и для Ceed GT с ProCeed. Концепция Ceed GT осталась прежней — это всё такой же «заряженный» вариант обычного Ceed. А вот ProCeed — уже не трёхдверка, а шутинг-брейк. За столь модным словечком скрывается, по сути, универсал с купеобразными нотками. Итак, давайте по порядку.

Две заветные буквы «GT» в обозначении модели — это всегда намёк на спорт. Ceed не оказался исключением. Так, Ceed GT получил иной передний бампер, отличающийся увеличенными воздухозаборниками, другую решётку радиатора с рисунком в форме пчелиных сот и окантовкой в так называемом «тёмном хроме». Местами по кузову дизайнерами разбросаны тонкие красные акценты. Вышло сдержанно.

Ничего сверхъестественного нет и в плане техники. До боли знакомый 1,6-литровый турбодвигатель T-GDi дарит 204 л.с. и 265 Нм. Зато с коробками передач дело обстоит куда интереснее. Если прежде Kia Ceed GT полагалась только шестиступенчатая «механика», то сейчас настало время альтернативы — семискоростного «робота» DCT. С ним передачи можно отщёлкивать подрулевыми лепестками.

За дополнительный драйв отвечает и выхлопная система. У нового Ceed GT она идёт с управляемыми заслонками. Когда они открыты, звук будоражит. Интересно, что этот рык направляется и через динамики стереосистемы.

Эмилио Эррера, главный операционный директор Kia Motors Europe, отметил, что именно Cee’d GT и pro_cee’d GT в своё время послужили тем самым толчком для разработки Stinger и Optima GT, а позже предопределили появление линейки GT Line.

Новый ProCeed, ставший шутинг-брейком, является продуктом европейского офиса Kia. Он разрабатывался во Франкфурте, Германия. Вышло что-то среднее между хэтчбеком, купе и универсалом. Между прочим, достаточно красиво получилось.

Грегори Гийом, глава европейского дизайн-центра южнокорейской марки, не скрывая говорит, что на рынке Старого Света становится всё меньше моделей с тремя дверьми, и для них было немыслимо просто взять и отказаться от ProCeed (в прошлом поколении — pro_cee’d).

Новый ProCeed на 5 мм длиннее и на 43 мм ниже по высоте, чем Ceed Sportswagon, а дорожный просвет при этом уменьшен на 5 мм. Объём багажника ProCeed незначительно уступает Sportswagon — 594 литра, минус 31 литр.

Покупателям будет предлагаться выбрать один из трёх доступных двигателей: 1,0-литровый T-GDi в 120 л.с., 1,4-литровый T-GDi в 140 л.с. и совершенно новый 1,6-литровый дизель CRDi Smartstream мощностью 136 л.с. Все три мотора могут быть состыкованы с шестиступенчатой ​​механической трансмиссией или же семиступенчатой роботизированной коробкой.

Кстати, проанонсировали и появление Kia ProCeed GT (1,6-литровый T-GDi с потенциалом в 204 л.с. и 265 Нм — от хэтча Ceed GT).

Премьерный показ новых Kia Ceed GT и Kia ProCeed состоится на Парижском автосалоне-2018. Производство наладят в Словакии.