На продажу выставлен внедорожник Hummer H2 из «Ералаша»

На портале Юла.ру размещено интересное предложение о продаже внедорожника из юмористического киножурнала «Ералаш». Речь идет о модели Hummer H2 . Оформление данного экземпляра выполнено в стиле «Сафари».

Капот обсуждаемой модели украшает голова носорога. Кроме этого изображение животного мы можем наблюдать и в оформлении салона автомобиля.

По словам владельца данного уникального экземпляра, в данной машине мало чего сохранилось от заводской комплектации.

Так в частности оригинальная модель оснащается силовым агрегатом на 321 л.с. У действующей модели агрегат на 550 л.с. с турбиной. Также были заменены коробка передач и амортизаторы.

В салоне на потолке установлена оригинальная подсветка «Звездное небо», установлен люк как у Mercedes-Benz . Колесные диски данного автомобиля имеют размерность 26 дюймов.

Машина прошла около 34000 километров. Заявленная стоимость авто — 2,75 млн рублей. Однако хозяин машины готов и к обмену.