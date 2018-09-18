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На продажу выставлен внедорожник Hummer H2 из «Ералаша»
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На продажу выставлен внедорожник Hummer H2 из «Ералаша» 

Car.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Car.ru
На портале Юла.ру размещено интересное предложение о продаже внедорожника из юмористического киножурнала «Ералаш». Речь идет о модели Hummer H2. Оформление данного экземпляра выполнено в стиле «Сафари».
Капот обсуждаемой модели украшает голова носорога. Кроме этого изображение животного мы можем наблюдать и в оформлении салона автомобиля.
По словам владельца данного уникального экземпляра, в данной машине мало чего сохранилось от заводской комплектации.
Так в частности оригинальная модель оснащается силовым агрегатом на 321 л.с. У действующей модели агрегат на 550 л.с. с турбиной. Также были заменены коробка передач и амортизаторы.
В салоне на потолке установлена оригинальная подсветка «Звездное небо», установлен люк как у Mercedes-Benz. Колесные диски данного автомобиля имеют размерность 26 дюймов.
Машина прошла около 34000 километров. Заявленная стоимость авто — 2,75 млн рублей. Однако хозяин машины готов и к обмену.
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