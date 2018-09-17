Продать за 60 секунд

Чтобы определить лучшие и худшие автомобили рейтинга, специалисты рассчитывали показатель ликвидности конкретного автомобиля по формуле, принятой среди крупнейших мировых автоаукционов, в частности американского Manheim. Эта формула учитывает количество таких машин, выставленных на продажу, цену и срок реализации по отношению к 45 дням (в большинстве стран это гарантированный срок продажи).

Лидером рейтинга стал корейский Hyundai Solaris с 1,6-литровым мотором и автоматом, его показатель ликвидности 100,17 балла. При этом средний гарантированный срок продажи такой машины составляет 24 дня.

«Solaris да, очень ликвидное авто. Думаю, его можно продать быстрее, недели за две. Если за неделю — это очень быстро.

Вообще раньше, в 2012–2014 годах, быстрым сроком считалось 2–3 дня, сейчас неделя. Раньше быстрее машины продавались, поскольку у населения налички было больше, спрос выше был. Теперь же средняя продажа автомобиля — это 3 недели, а одна неделя для любой машины очень хорошо», — комментирует новосибирский эксперт, руководитель отдела продаж компании «РДМ-Импорт» Алексей Мазур

«У нас хорошо продаются седаны небольшого объёма — опять же Polo, KIA Rio, — это автомобили в бюджете 600 тысяч. Неплохо расходится Camry, из кроссоверов — Hyundai ix35 Mitsubishi Outlander», — отмечает Алексей Мазур.

Указанный экспертом кроссовер Hyundai ix35 с 2-литровым двигателем и автоматом имеет в рейтинге 9,65 балла, а 2-литровый Mitsubishi Outlander с вариатором заработал 7,1 балла. Это тоже достаточно неплохие цифры, поскольку зона риска начинается для автомобилей с показателем ликвидности меньше единицы. В аутсайдеры рейтинга вошли Volkswagen Jetta с 2-литровым мотором (0,05 балла), Volkswagen Tiguan с 1,4-литровым мотором на механике (0,08 балла), Škoda Octavia с крохотным 1,32-литровым моторчиком на механике (0,08 балла). В хвосте рейтинга отметился заднеприводный дизельный BMW X5 (0,02) балла. На такие машины сложно найти покупателя, придётся долго заниматься продажей и, вполне возможно, делать очень серьёзную скидку.

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