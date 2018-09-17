Появились снимки нового Renault Clio

Фоторепортеры застали на одной из европейских дорог Renault Clio пятого по счету поколения.

Автомобиль в камуфляже двигался из Франции по направлению к Люксембургу. Уже известно, что новинка в этом году не приедет на автосалон в Париже.

Однако, несмотря на это, Renault есть чем гордиться. Представители Clio вот уже второй год являются бестселлерами по продажам во Франции. Например, в 2017 году было куплено почти 118 тысяч.

Что же касается нынешнего года, то Renault Clio проигрывает по продажам в Европе только Volkswagen Golf . Однако вернемся к новинке.

Из-за большого слоя маскировки тяжело сделать какие-либо окончательные выводы. Однако просматриваются более отчетливо черты кузова, присущие хэтчбекам.

Вместе с тем, производитель анонсирует крупные технологичные обновления внутри салона. Прежде всего, это касается современной мультимедийной сенсорной системы.

Линейку моторов будут представлять агрегаты в 0,9, 1,3 и полтора литра. К 2020 году не исключено, что к этому семейству добавится гибрид.