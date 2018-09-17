Ещё
Toyota хочет защитить владельцев своих авто от угонов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota хочет защитить владельцев своих авто от угонов 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Согласно статистике, самыми угоняемыми машинами являются автомобили марки Toyota. И речь идёт не только о российской статистике, но и о мировых показателях. Именно это и стало повод для компании задуматься о повышении порога надёжности своих покупателей.
Не так давно японский бренд выступил с анонсированием новой системы эффективной защиты машины от угона. И теперь для того, чтобы идентифицировать машину нужно будет использовать специальную маркировку на большом количестве заменяемых и незаменяемых деталей. В качестве маркировки будут использоваться микроточки, которые невозможно будет обнаружить невооружённым глазом.
Эксперты полагают, что по сути, эта идея очень хорошая. И если все регистрационные органы оснастить информацией об уникальных отметках, то можно будет отслеживать каждую деталь автомобиля. Однако, возникает очевидный вопрос — кто именно будет заниматься хранением информации?
Пока что сами разработчики не раскрывают подробности своей идеи, однако, инсайдеры полагают, что через 2 года машины с новыми опциями по защите от угона встанут в серийное производство.
Daily-Motor: последние новости
Появились новые данные про Suzuki Vitara Обновленный УАЗ «Патриот» с АКПП выйдет в начале 2019 года В России подорожали все автомобили Toyota
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Чем «Лада XRAY Кросс» отличается от обычной модели?
Искать водителей без ОСАГО начнут в конце года4
Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года1
Mercedes готов показать самую доступную AMG-модель
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение