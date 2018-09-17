Toyota хочет защитить владельцев своих авто от угонов

Согласно статистике, самыми угоняемыми машинами являются автомобили марки Toyota . И речь идёт не только о российской статистике, но и о мировых показателях. Именно это и стало повод для компании задуматься о повышении порога надёжности своих покупателей.

Не так давно японский бренд выступил с анонсированием новой системы эффективной защиты машины от угона. И теперь для того, чтобы идентифицировать машину нужно будет использовать специальную маркировку на большом количестве заменяемых и незаменяемых деталей. В качестве маркировки будут использоваться микроточки, которые невозможно будет обнаружить невооружённым глазом.

Эксперты полагают, что по сути, эта идея очень хорошая. И если все регистрационные органы оснастить информацией об уникальных отметках, то можно будет отслеживать каждую деталь автомобиля. Однако, возникает очевидный вопрос — кто именно будет заниматься хранением информации?

Пока что сами разработчики не раскрывают подробности своей идеи, однако, инсайдеры полагают, что через 2 года машины с новыми опциями по защите от угона встанут в серийное производство.