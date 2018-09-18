Какие иномарки могли легально доставать советские водители

Для большинства граждан СССР личная машина была заветной мечтой. Даже скопив необходимую сумму, получить автомобиль было непросто, а об иномарках лучше было и вовсе забыть. Легально достать автомобиль «оттуда» могли только известные артисты, космонавты и партийные чиновники. Лишь в 1980-х годах иномарки стали доступны всем.

Tatra 613 Из всех легковых автомобилей, выпускавшихся в Восточной Европе, советские водители больше всего любили чешские «Татры». Это были машины представительского класса, доступные «для избранных».

Чешские представительские автомобили Tatra 613 и Tatra 603 В 1970-80-х годах в СССР в небольшом количестве поставлялась модель Tatra 613. Она получила мощный 3,5-литровый двигатель V8, установленный в задней части. Благодаря ему машина могла разгоняться до 190 километров в час.

Машина не выставлялась в открытую продажу, но ее можно было купить подержанной с рук. Правда, позволить себе такую сделку могли далеко не все. В СССР Tatra 613 стоила как две «Волги».

В СССР хорошо знали чешские грузовики и автобусы Skoda, но легковушки этой марки встречались нечасто. Единственная модель, массово попавшая в СССР, — это универсалы серии 1201/1202. Около 15 тысяч этих машин попало в СССР, где они служили в качестве машин скорой помощи, а также как грузовые фургоны. Автомобиль оснащался 47-сильным двигателем и перевозил до 650 килограммов груза.

Отреставрированный чешский универсал Skoda 1201

После списания со службы в автопарках эти «Шкоды» нередко доставались водителям и автослесарям. Из кузова удалялось медицинское оборудование, и таким образом получался удобный автомобиль, по размерам чуть меньше «Волги».

«Застава-750»

Уже полтора века сербское предприятие «Застава» выпускает оружие. Когда же в социалистической Югославии решили собирать автомобили, то выбор пал именно на этот завод. В 1955 году с конвейера сошла первая модель, копия Fiat 600. Машина получила собственное имя «Застава-750», но ее конструкция относительно прототипа существенно не изменилась. Здесь стоял все тот же скромный двигатель мощностью до 25 л.с., благодаря которому можно было достичь максималки в 100 километров в час.

Трехдверный автомобиль «Застава-750» и сейчас нередко встречается на Балканах

Крохотный автомобиль выпускался до 1985 года и разошелся почти миллионным тиражом, став настоящим народным авто в Югославии. В СССР машина попадала вместе с командированными, которые могли себе ее позволить.

Trabant

В Германии этот автомобиль стал настоящим символом эпохи, узнаваемым с первого взгляда. Trabant («Спутник») выпускался с 1957 по 1991 год.

Двухтактный двигатель воздушного охлаждения мощностью до 26 л.с. устанавливался на стальную раму, на которую крепились наружные кузовные панели, сделанные из пластика. За «высокие» характеристики и скромные габариты немцы называли Trabant четырехместным мотоциклом с общим шлемом. За все время было выпущено около 3 миллионов Trabant, многие из которых продавались как в республиках Восточного блока, так и в капстранах.

Wartburg 353/1.3 Еще одним автомобилем-долгожителем из ГДР стал Wartburg 353. Модель выпускалась с 1966 года вплоть до развала Берлинской стены. Автомобиль оснащался двухтактным 3-цилиндровым двигателем мощностью до 57 л.с. объемом 1 литр.

Wartburg с кузовом универсал

На протяжении многих лет производства машина постоянно модернизировалась, а в 1988 году появилась новая версия, с 4-тактным мотором объемом 1,3 литра. Немало автомобилей Wartburg попало в СССР в конце 1980-х годов, когда возвращались на родину советские офицеры.

В конце 1950-х годов в польском городе Ныса открылся новый автозавод. На нем собирали фургоны, разработанные на базе советской «Победы». А в 1968 году появилась самая популярная модель Nysa 521.

Машина получила очень узнаваемую смешную внешность, но зато прочный кузов и надежные агрегаты. Фургоны Nysa выпускались до 1994 года и массово продавались в соцстраны по всему миру. Некоторые из них до сих пор на ходу.

FSC Zuk Еще один микроавтобус родом из социалистической Польши — Zuk. Машина серийно выпускалась в Люблине на фабрике FSC с 1959 года. Первое поколение Zuk получило агрегаты и двигатель от советской «Победы», а в дальнейшем устанавливался 70-сильный польский двигатель S21.

У первого опытного экземпляра автомобиля выступы гофрированных бортов кузова были контрастного по отношению к остальной поверхности цвета. Один из конструкторов высказался, что машина похожа на колорадского жука, и это имя стало официальным. Также прижилось другое прозвище, «грустный», за форму передней части кузова.

С небольшими изменениями Zuk выпускался до 1998 года, и немало экземпляров попало в СССР.

В Советском Союзе «Жигули» считались довольно престижным автомобилем. Машины из Тольятти котировались намного выше, чем «Запорожцы» и «Москвичи». Но особый интерес у отечественных автолюбителей вызывали экспортные модели.

Lada Signet — экспортный вариант ВАЗ-2104 для Канады

Это были машины, собранные для продажи за границей. От большинства автомобилей они отличались оформлением отдельных деталей, дополнительной оптикой, новыми приборами, шумоизоляцией, улучшенной подвеской.

Экспортные «Лады» попадали в Союз чаще всего из стран Восточного блока, хотя в СССР порой возвращались даже праворульные экземпляры из Великобритании.