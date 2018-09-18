Любителям иномарок: назван топ-5 люксовых седанов по цене LADA Vesta 

Эксперты озвучили список седанов, которые стоят, как LADA Vesta. Многие российские автолюбители предпочтут иномарку с вторичного рынка отечественной машине из салона. Для них специалисты проанализировали стоимость седанов с пробегом и выбрали те из них, которые можно купить по цене LADA Vesta.
Как сообщает Vladtime.ru, базовая комплектация «Весты» обойдется в 584 тысячи рублей. Toyota Camry 2007 года выпуска стоит эти же деньги. При этом она работает на 2,4-литровом бензиновом двигателе на 277 л.с. В довесок покупатель получит комплект зимней резины, сигнализацию с автозапуском и мультимедийную систему, совместимую с Android.
За LADA Vesta Comfort придется выложить 660 тысяч рублей, но эксперты советуют не торопиться и рассмотреть вариант покупки премиального Cadillac CTS 2008 года выпуска за ту же сумму. Среди достоинств машины 3,6-литровый двигатель под капотом и 311 «лошадок».
За Jaguar XF 2011 г.в. придется выложить чуть больше — 750 тысяч рублей. Но накопить на авто в полной комплектации с мониторином слепых зон, цветной камерой и люком стоит.
790 тысяч продавцы просят за BMW 730i 2008 года выпуска, но даже такая внушительная сумма меньше, чем цена на LADA Vesta в «люксовой» комплектации за 840 тысяч рублей. На эти деньги можно купить даже Infiniti M35 2008 г.в.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что продажи обновленной Lada Granta, которая получила переднюю часть кузова в стиле Lada Vesta, в России стартовали с 1 сентября. Цены на новинку в кузове седан начинаются от 419,9 тысяч рублей. Продажи Granta Cross запланированы на начало 2019 года. Об этом стало известно на презентации автомобиля в Москве.
Новости автомира: Lada Vesta стала лидером продаж в России