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Гелерея: прощай Жук!
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Гелерея: прощай Жук! 

TopGearRussia.ru 13 минут назад
Фото: TopGearRussia.ru
Не так давно слухи подтвердились — Volkswagen прекращает производство легендарной модели Beetle, поскольку бренд планирует полностью сосредоточиться на концепции производителя семейных автомобилей. И да, это сообщение поступило из США. Bettle уже исчез из каталогов большинства европейских представительств, но сообщение от американского подразделения Volkswagen подтвердило, что этот процесс идет по всему миру. Прощание с Beetle после трех поколение и почти семидесяти лет вызывает множество эмоций у преданных поклонников модели. В основном, конечно, это печаль, — говорит Хинрих Воебкен, босс VW Америка. Эпоха свободной любви и хиппи из семидесятых затмила факт создания Beetle в 1938 году по указу Адольфа Гитлера и сотни тысяч людей остались верны модели даже в ее последним поколении. В память о Beetle Volkswagen выпустил ограниченную серию только для США, неожиданно назвав ее Final Edition. В кузовах купе и кабриолет он будет доступен в двух цветах — Harvest Moon Beige или Stonewashed Blue. Final Edition получил 2,0-литровый двигатель TSI мощностью 174 л.с., биксеноновые фары, 18-дюймовые литые диски, 6,3-дюймовые сенсорный дисплей и кожаный салон. Цены начинаются с 23 045 долларов. А мы, в память о целой автомобильной эпохе, посмотрим небольшую галерею Beetle. Возможно, в Volkswagen когда-нибудь поймут, что сделали ошибку, сняв знаменитый автомобиль с производства.
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