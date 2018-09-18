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В октябре стартуют продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus
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В октябре стартуют продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В августе в Чэнду дебютировал новый кросс Changan CS35 Plus, а теперь китайцы готовы выпустить свою новинку на местный рынок.
Это будет уже второе поколение кроссовера, но существенно отличающееся по некоторым параметрам. Во-первых, CS35 Plus стал длиннее на 175 мм и шире на 15 мм, и теперь его параметры достигают 4 335*1725*1660 мм и 2600 мм колесной базы, добавившей 40 мм.
Во-вторых, кроссовер украшает полностью обновленная головная оптика. Зауженная решетка радиатора, а в задней части LED-фонари, сгруппированные в один моноблок.
В-третьих, обновления коснулись салона, где появилась частично цифровая панель приборов, полностью иная передняя панель, «баранка» стала несколько усеченной, а центральная консоль расширенной.
Под капотом второй версии Changan CS35 Plus окажется 1,6-литровый агрегат силой в 117 л.с., сочетающий работу с 5-скоростной МКПП или 6-ступенчатой АКПП.
Цена паркетника пока остается не озвученной, но в России первая генерация Changan CS35 доступна от 799,9 тысяч рублей.
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