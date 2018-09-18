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Названы сроки появления обновленной Mazda6
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Названы сроки появления обновленной Mazda6 

Авторамблер + ещё 10 17 минут назад
Фото: Авторамблер
На российском рынке новинку предложат с 253-сильный турбомотором.
Продажи модели в стране начнутся в первой половине 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя японского автопроизводителя. «Шестерка» получит 2,5-литрвоый двигатель с турбонаддувом, который развивает 253 л.с. Цены и комплектации будут объявлены ближе к запуску
Напомним, модель пережила глубокий рестайлинг. В частности, появилась новая светодиодная оптика, другие бамперы и противотуманки. В салоне установили новые кресла, которые шире, чем у текущей версии. В перечень доступного оборудования вошли активный круиз-контроль с функцией самостоятельного возобновления движения после остановки и система кругового обзора. Также Mazda анонсировала появление топовой версии Signature с кожаным салоном и декоративными вставками из дерева.
На сегодняшний день Mazda6 доступна по цене от 1,351 млн рублей с двумя вариантами силовых агрегатов: 2-литровым мощностью 150 л.с. и 2,5-литровым, отдача которого составляет 192 «силы».
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