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Обновленная Mazda6 доберется до России в первой половине 2019
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Обновленная Mazda6 доберется до России в первой половине 2019 

Daily-Motor + ещё 2 14 минут назад
Фото: Daily-Motor
Российский офис компании Mazda сообщил предварительную дату начала продаж в стране обновленного седана Mazda6. Автомобиль доберется до дилеров «Мазда» в РФ уже в первой половине 2019 года.
Официальная презентация рестайлинговой «Мазда6» состоялась в ноябре 2017 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Автомобиль получил модернизированный дизайн экстерьера и интерьера, где изменению подверглись радиаторная решетка, бамперы, оптика и задние фонари, а также передние сиденья и дисплей мультимедийной системы.
По предварительным данным, на российском авторынке новая Mazda6 будет продаваться с турбированным мотором рабочим объемом 2,5-литра, мощностью 253 лошадиные силы, который недоступен для европейских покупателей этой модели.
На сегодняшний день в России доступна дореформенная версия японской 4-дверки, стоимость которой начинается от 1 миллиона 351 тысячи рублей. В моторную линейку автомобиля входят 2— и 2,5-литровые бензиновые «атмосферники» с отдачей в 150 и 192 лошадиные силы соответственно.
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