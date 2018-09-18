Обновленная Mazda6 доберется до России в первой половине 2019

Российский офис компании Mazda сообщил предварительную дату начала продаж в стране обновленного седана Mazda6. Автомобиль доберется до дилеров «Мазда» в РФ уже в первой половине 2019 года.

Официальная презентация рестайлинговой «Мазда6» состоялась в ноябре 2017 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Автомобиль получил модернизированный дизайн экстерьера и интерьера, где изменению подверглись радиаторная решетка, бамперы, оптика и задние фонари, а также передние сиденья и дисплей мультимедийной системы.

По предварительным данным, на российском авторынке новая Mazda6 будет продаваться с турбированным мотором рабочим объемом 2,5-литра, мощностью 253 лошадиные силы, который недоступен для европейских покупателей этой модели.

На сегодняшний день в России доступна дореформенная версия японской 4-дверки, стоимость которой начинается от 1 миллиона 351 тысячи рублей. В моторную линейку автомобиля входят 2— и 2,5-литровые бензиновые «атмосферники» с отдачей в 150 и 192 лошадиные силы соответственно.