Jaguar Projecr 8 побил новый рекорд 

Jaguar XE SV Project 8 продолжает наполнять свой раздел Википедии, начав в ноябре прошлого года с звания самого быстрого седана Северной петли Нюрбургринга, пройдя трассу за 7 минут 21,2 секунды. Теперь он может нарисовать себе звездочку на фюзеляже за 35-километровый трек Лагуна Сека в Калифорнии, пройдя его за 1 минуту 37,54 секунды. Седан с двигателем мощностью 592 л.с. и максимальной скоростью 320 км/ч превзошел предыдущий рекорд для седанов почти на секунду, а чтобы все срослось как надо, за руль посадили чемпиона World Challenge GT Рэнди Побста. Прошло совсем немного времени, как безмолвный электромобиль Lucid Air прошел трассу Лагуна Сека за 1 минуту 39,30 секунды и да, Jaguar был немного быстрее, но намного громче. 5,0-литровый V8 с нагнетателем Jaguar совсем не ручной кот, а Project 8 — самый дикий самец стаи. Посмотрим, чего еще он сможет натворить на мировых трассах.