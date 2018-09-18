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Эксперты указали на положительные изменения новой Lada XRAY Cross
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Эксперты указали на положительные изменения новой Lada XRAY Cross 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
Среди автовазовских новинок, представленных на ММАС-2018 присутствовала и внедорожная версия хэтча Lada XRAY Cross и, по мнению экспертов, модель вполне заслуживает внимания.
Специалисты отмечают технические усовершенствования модели АВТОВАЗа, получившей «тележку» от Renault Sandero Stepway.
Так в результате модернизации и установке высокопрофильной резины клиренс кросс-версии XRAY стал на 20 мм выше, достигнув 215 мм.
В техническом плане кросс-хэтч оснастили L-образными передними рычагами подвески, установили дисковые тормоза и заменили электрогидравлический усилитель руля на электрический.
Помимо этого Lada XRAY Cross просто идеален при эксплуатации в зимних условиях, ведь в салоне подогревается буквально все: от кресел до зеркал.
Силовые характеристики кросс-хэтча также порадуют будущих владельцев, ведь под капот планируется установить 122-сильный агрегат, в пару которому поставят 5-ступенчатую МКПП или классическую роботизированную коробку.
Эксперты уверены, что стоит дождаться выхода на рынок Lada XRAY Cross, обладающей фирменным селектором выбора режимов эксплуатации Lada Ride Select.
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