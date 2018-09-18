Эксперты дали прогноз цен на авто на фоне падающего рубля

Toyota, С начала августа курс рубля снизился уже более чем на 10%. Повышение ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,5 п.п. позволило скорректировать курс рубля — для автокомпаний это возможность задержать рост цен на автомобили, но в таком случае подорожание автокредитов неизбежно. Несмотря на стабилизацию рубля, на авторынке ситуацию называют критичной, пишет РБК. Ряд руководителей крупных автобрендов, включая старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия Николя Мора, ранее заявляли Autonews.ru, что пороговой отметкой станет 79 рублей за евро, после которой адаптация цен на автомобили к текущим реалиям станет просто неизбежна. Рост цен на автомобили также связывают с повышением НДС с 18% до 20%. Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что за последний месяц повысились цены на автомобили у 29 компаний, официально представленных на российском рынке. Большинство компаний в конце лета и начале осени повышали цены на основную часть моделей легковых автомобилей или же сразу на весь модельный ряд. Представители Nissan официально завили, что повысят цены в ближайшее время. Индексация цен пока не была проведена, компания не уточняет, насколько повысятся цены на автомобили. Представитель Ford Sollers ранее уже подтверждал повышение цен с 3 сентября. Также рост цен подтвердили представители Genaral Motors, а также Jaguar Land Rover . В крупной дилерской компании Autonews.ru заявили, что с сентября примерно на 1-2% подорожали автомобили Kia Lexus , а также ряд моделей марок Ford и Mazda . «Судя по планам, что нам присылают производители, дальше будет только дороже», — объяснил представитель дилерского холдинга. Ранее ГорОбзор.ру сообщал о повышении цен на шесть моделей KIA и ряда моделей Ford. — Сегодня у большинства потенциальных покупателей есть четкое понимание, что цены на автомобили будут расти дальше и что откладывать покупку нового автомобиля нерационально. Наряду с сезонными факторами перспектива повышения цен будет одной из главных причин, стимулирующих проявление спроса на автомобильном рынке в конце текущего года, — сообщил Autonews.ru директор по развитию компании РОЛЬФ Владимир Мирошников.

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