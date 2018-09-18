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Видео: Порше за 30 млн
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Видео: Порше за 30 млн 

Motor.ru 44 минуты назад
Фото: Motor.ru
Давно ли вы ездили на машине с механической коробкой передач? А на машине с механикой, где мощность мотора выше 600 лошадиных сил? Carrera GT — самый дорогой Porsche, который сейчас продается в России, и в ней нет даже системы стабилизации. Зато за 30 млн рублей вы получаете магнитолу, которую нужно искать с фонариком, рычаг коробки передач из самого легкого в мире дерева, двигатель V10 с корнями из Формулы-1 и долгий список других неповторимых особенностей. Посмотрите наше видео и убедитесь, что ничего подобного вы никогда не найдете в нормальной машине на каждый день. Автомобиль предоставлен автосалоном Спорткар-Центр.
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