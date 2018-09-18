Мотоциклы с автомобильными моторами

Honda и Компании BMW Suzuki почему-то не ставят свои автомобильные двигатели в свои же мотоциклы. Зато фирмы, о которых вы, вероятно, не слышали, успешно этим занимаются. И мотоциклов с моторами от легковых машин, оказывается, не так уж и мало. Мы подобрали несколько ярких тому примеров.

Несмотря на официальный статус концепта, Tomahawk является одним из известнейших мотоциклов с автомобильным двигателем. И немудрено — этот байк может похвастать кубатурой в 8,3 литра. Двигатель, используемый на «Томагавке», был заимствован у спорткара Dodge Viper SRT10, и благодаря ему мотоцикл может развивать около 500 километров в час максимальной скорости. Правда, пока только в теории.

Компания Dodge получила минимум девять заказов на уникальный мотоцикл, каждый из которых обошелся клиентам в 555 тысяч долларов — за эти деньги можно было купить пять тех же самых «Вайперов».

Boss Hoss

Круизеры Boss Hoss в среде мотоциклистов стали своеобразным мемом, который вспоминают в разговорах об избыточно мощных байках. Причина такого отношения видна невооруженным глазом — мотоциклы Boss Hoss оснащаются 8-цилиндровыми двигателями General Motors объемом 6,2 и 6,3 литра, при этом бόльший мотор проигрывает в мощности (436 лошадиных сил против 451), но выигрывает в крутящем моменте (610 Нм против 603).

Ранее компания выпускала мотоциклы с 4,8-литровым «смол-блоком», а также вайперовским V10 объемом 8,2 литра и может сделать подобные мотоциклы снова, если у клиента достаточно тяжелые карманы. На заказ Boss Hoss может построить и мощный трайк.

Madboxer

На кастомных мотоциклах можно встретить самые неожиданные варианты двигателей. Например, этот Madboxer, созданный новозеландцем Марселом ван Хойдонком, построен вокруг 2,5-литрового оппозитного двигателя Subaru , который оснащен системой турбонаддува. На создание мотоцикла Марсел потратил более пяти лет, и, благодаря высокому качеству изготовления, ныне Madboxer отвечает всем техническим требованиям законодательства Новой Зеландии.

За передачу тяги отвечает автоматическая двухступенчатая коробка передач с возможностью ручного переключения. Хотя мотоцикл получился очень тяжелым (313,5 килограммов), низкий центр тяжести и продуманное шасси обеспечивают ему достойную управляемость.

Van Veen OCR1000

Амбициозный проект компании Van Veen должен был перевернуть мир скоростных мотоциклов в 70-е годы, ведь в новой модели OCR1000 использовался мощнейший 107-сильный роторный двигатель Comotor 624. Однако тираж мотоцикла в итоге составил лишь 38 экземпляров. Причиной столь короткой жизни OCR1000 стало сворачивание компанией Citroen выпуска модели GS Birotor — именно ее двигатель и устанавливался на супербайк.

Надо отметить, что успех Ситроена в глобальных масштабах был едва ли больше, чем у мотоцикла Van Veen — компания продала лишь 847 достаточно капризных машин, запчасти на которые стоили целое состояние.

Münch Mammoth

Фридла Мюнха тянуло к автомобильным двигателям еще с юного возраста, поэтому в 60-е годы он открыл небольшую мастерскую. Примерно в то же время он, уже будучи опытным механиком, получил нестандартный заказ от легенды французского мотоспорта Жана Мури — создать прогулочный мотоцикл для поездок по альпийским дорогам. Тут-то все и завертелось…

В общей сложности с 1966 по 1975 год Мюнх построил около 500 мотоциклов, отличительной особенностью которых были моторы от NSU Prinz, причем поздние модели, вроде 1200 TTS-E, оснащались механическими инжекторами Kugelfischer и имели мощность под 100 «лошадей». В 1999 году был представлен идеологический наследник идей Мюнха — супербайк Münch Mammut 2000 (последнее фото), укомплектованный 260-сильным турбированным двигателем Ford Cosworth.

Indian Dakota Four «Wiking»

Не все мотоциклы Indian имеют американскую прописку — Алан Форбс является эксклюзивным производителем круизеров Indian… в Шотландии. И именно ему принадлежит идея оснастить мотоцикл четырехцилиндровым 1,8-литровым двигателем Volvo

Мотор был существенно доработан под мотоциклетные нужды (система привода клапанов была позаимствована у одной из моделей Volkswagen , а воздушное охлаждение разработано с нуля), благодаря чему уже на 2450 оборотах в минуту двигатель выдает максимальные 166 Нм крутящего момента. Стоит шотландский Indian от 30 тысяч долларов.

Brough Superior Austin Four

Если говорить о более-менее массовых и серийных мотоциклах, то Brough Superior Austin Four ныне является самым дорогим представителем своего рода с автомобильным «сердцем». Вряд ли Джордж Броу ставил перед собой столь высокую цель, но благодаря двигателю от мегапопулярного Austin 7 уже в 30-е годы необычный мотоцикл был невообразимой роскошью — дороже Austin Four был только флагманский Brough Superior SS100, а вот популярный автомобиль Austin 7, у которого и был позаимствован мотор, стоил ощутимо дешевле.

Мотоцикл Austin Four продавался вместе с коляской и имел два задних колеса, которые повышали его стабильность в «бесколясочном режиме», однако с 1932 по 1934 нашлось лишь 10 человек, желающих его приобрести. Поэтому сейчас эксклюзивный мотоцикл стоит баснословных денег — один из сохранившихся экземпляров был продан на аукционе Bonhams в 2013 году за 246 400 фунтов стерлингов. Гоночный Brough Superior Austin Four BS4 в том виде, в котором он представлен на последнем фото, ушел за 331 900 фунтов.

Lazareth LM847

LM847 — это, пожалуй, не мотоцикл с автомобильным двигателем, а 8-цилиндровый двигатель Maserati , замаскированный под мотоцикл. Весит детище Людовика Лазарета 400 килограммов и в своем распоряжении имеет 470 лошадиных сил и 620 Нм.

Торможение осуществляется за счет восьми— и четырехпоршневых механизмов Brembo спереди и сзади. При этом передача у мотоцикла всего одна, так что разгон происходит без разрыва тягового усилия. Стоит такая игрушка более 200 тысяч долларов.

Track T800-CDi Мотоцикл класса Adventure должен быть комфортным, проходимым, надежным и экономичным с точки зрения потребления топлива. И всем этим качествам соответствует T800-CDi, который, к сожалению, выпускался совсем недолго.

Высокая топливная экономичность мотоцикла обеспечивалась 3-цилиндровым турбодизелем, позаимствованным у городской микролитражки Smart, а надежность — за счет карданного привода заднего колеса от BMW. Нынче отыскать T800-CDi в продаже почти нереально — их производили на заказ мизерными тиражами. /m