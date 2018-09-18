Skoda Kodiaq RS показала двойной выпуск, и 20-дюймовые колеса в новом тизере

Впервые в истории бренда, Skoda получит 20-дюймовые колесные диски в качестве стандартного оборудования.

По мере приближения начала Парижского автосалона 2018 года производитель Skoda готов опубликовать более открытые тизерные образы своего Kodiaq RS.

Первый внедорожник от чешского бренда, получил обработку R и на этой неделе показал 20-дюймовые колеса Xtreme, отличающиеся шикарным двухцветным взглядом, который выглядел бы неуместным на Skoda около 10 лет назад.

Эти, спортивно выглядящие суппорты, обнимают 17-дюймовые тормозные диски и обеспечивают необходимую тормозную мощность в соответствии с двигателем с двойным турбодизелем, силой в 236 «лошадей».

Другие видимые изменения включают решетку радиатора, оконные рамы и рейлинги на крыше — все они имеют глянцевую черную отделку.

Также производитель позволил взглянуть на новый логотип VRS с красными фрагментами, которые будут фигурировать в ближайшие годы на скоростной версии преемника Rapid.

Говоря об этом, концепция Vision Roch Hatch будет представлена в Париже в следующем месяце. На Kodiaq RS новый логотип украсит решетку и бампер сзади, где также можно будет увидеть отражатель, проходящий по всей ширине внедорожника.

Skoda также демонстрирует двойные выхлопные габариты SUV, и мы надеемся, что они будут такими же, как на Octavia RS 230 / RS 245, в отличие от некоторых других спортивных моделей VAG, где выхлопная система находится фактически под задним бампером.