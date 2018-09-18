Ещё
Skoda Kodiaq RS показала двойной выпуск, и 20-дюймовые колеса в новом тизере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda Kodiaq RS показала двойной выпуск, и 20-дюймовые колеса в новом тизере 

Car.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Car.ru
Впервые в истории бренда, Skoda получит 20-дюймовые колесные диски в качестве стандартного оборудования.
По мере приближения начала Парижского автосалона 2018 года производитель Skoda готов опубликовать более открытые тизерные образы своего Kodiaq RS.
Первый внедорожник от чешского бренда, получил обработку R и на этой неделе показал 20-дюймовые колеса Xtreme, отличающиеся шикарным двухцветным взглядом, который выглядел бы неуместным на Skoda около 10 лет назад.
Эти, спортивно выглядящие суппорты, обнимают 17-дюймовые тормозные диски и обеспечивают необходимую тормозную мощность в соответствии с двигателем с двойным турбодизелем, силой в 236 «лошадей».
Другие видимые изменения включают решетку радиатора, оконные рамы и рейлинги на крыше — все они имеют глянцевую черную отделку.
Также производитель позволил взглянуть на новый логотип VRS с красными фрагментами, которые будут фигурировать в ближайшие годы на скоростной версии преемника Rapid.
Говоря об этом, концепция Vision Roch Hatch будет представлена в Париже в следующем месяце. На Kodiaq RS новый логотип украсит решетку и бампер сзади, где также можно будет увидеть отражатель, проходящий по всей ширине внедорожника.
Skoda также демонстрирует двойные выхлопные габариты SUV, и мы надеемся, что они будут такими же, как на Octavia RS 230 / RS 245, в отличие от некоторых других спортивных моделей VAG, где выхлопная система находится фактически под задним бампером.
Car.ru: последние новости
Приближается премьера обновленного УАЗа «Патриот» в новом кузове В Россию приехал новый седан Geely Emgrand 7 Любителям иномарок: ТОП-5 люксовых седанов по цене LADA Vesta
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
На Волоколамском шоссе поменялась организация движения
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение