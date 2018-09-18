«Заряженный» Kodiaq RS получит самые большие колеса в истории Skoda

«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq RS станет первой машиной чешской марки, в базовое оснащение которой войдут 20-дюймовые колесные диски. Помимо этого, модель будет отличаться деталями экстерьера «черный глянец», двумя патрубками выхлопной системы и задним отражателем во всю ширину кузова.

Ранее стало известно, что «горячий» Skoda Kodiaq получит цифровую приборную панель с особым режимом оформления Sport, полностью светодиодную оптику и систему Dynamic Sound Boost, адаптирующую звук двигателя под выбранный режим движения. Также на кроссовере дебютирует новый опциональный колер под названием Race Blue и измененный RS-лототип.

Skoda Kodiaq RS будет оснащаться двухлитровой дизельной «битурбочетверкой» мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с роботизированной коробкой передач. Полный привод и адаптивную подвеску предложат по умолчанию.

Публичный дебют Kodiaq RS, который установил рекорд Нюрбургринга среди семиместных вседорожников, состоится в следующем месяце на моторшоу в Париже.