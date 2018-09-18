Ещё
Приближается премьера обновленного УАЗа «Патриот» в новом кузове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приближается премьера обновленного УАЗа «Патриот» в новом кузове 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Несколько дней осталось до премьеры модернизированного внедорожника УАЗ Patriot, и производитель решил рассказать о тестировании своей модели в обновленном кузове.
По мнению специалистов, «Патриот» 2019 года получил заметно улучшенные ходовые качества и если дизайн внедорожника особо не изменился, то в техническом плане УАЗ заметно «похорошел».
Под капотом появился новый 150-сильный агрегат ZMZ PRO в паре с усовершенствованной КПП, передний мост получил открытые поворотные кулаки, добавились мягкие рессоры сзади, а также появилось фирменное сцепление Luk.
Помимо вышеперечисленного, техническая сторона УАЗа «Патриот» пополнилась рестайлинговой климат-системой, более совершенной системой охлаждения, добавилась шумоизоляция, а на стойках появились ручки.
В ходе тестирования, внедорожник получил отметку «хорошо» и «отлично» и уже 20 сентября руководство Ульяновского автозавода продемонстрирует новые возможности «Патриота».
Car.ru: последние новости
Skoda Kodiaq RS показала двойной выпуск, и 20-дюймовые колеса в новом тизере В Россию приехал новый седан Geely Emgrand 7 Любителям иномарок: ТОП-5 люксовых седанов по цене LADA Vesta
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
На Волоколамском шоссе поменялась организация движения
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение