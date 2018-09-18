Приближается премьера обновленного УАЗа «Патриот» в новом кузове

Несколько дней осталось до премьеры модернизированного внедорожника УАЗ Patriot , и производитель решил рассказать о тестировании своей модели в обновленном кузове.

По мнению специалистов, «Патриот» 2019 года получил заметно улучшенные ходовые качества и если дизайн внедорожника особо не изменился, то в техническом плане УАЗ заметно «похорошел».

Под капотом появился новый 150-сильный агрегат ZMZ PRO в паре с усовершенствованной КПП, передний мост получил открытые поворотные кулаки, добавились мягкие рессоры сзади, а также появилось фирменное сцепление Luk.

Помимо вышеперечисленного, техническая сторона УАЗа «Патриот» пополнилась рестайлинговой климат-системой, более совершенной системой охлаждения, добавилась шумоизоляция, а на стойках появились ручки.

В ходе тестирования, внедорожник получил отметку «хорошо» и «отлично» и уже 20 сентября руководство Ульяновского автозавода продемонстрирует новые возможности «Патриота».