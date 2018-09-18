Серийный Audi e-tron: камеры вместо зеркал, но не для всех, 408 л.с., но лишь на минуту

В Сан-Франциско состоялась мировая премьера товарного электрического «паркетника» Audi . Уже объявлены цены для Европы и США. Внешний облик электрокроссовера Audi e-tron выполнен по мотивам одноименного концепта, дебютировавшего еще три года назад. Серийный «паркетник» построен на платформе MLB Evo с передней двухрычажной подвеской и задней многорычажкой, которая также лежит в основе, например, Audi Q8. Длина e-tron составляет 4091 мм (на 98 мм меньше, чем у Q8), ширина равна 1935 мм (-60 мм по сравнению с «восьмеркой»), высота — 1616 мм (-89 мм), колесная база — 2928 мм (-67 мм). Впрочем, электрокросс Audi все же крупнее дебютировавшего пару недель назад «зеленого» Mercedes-Benz EQC (4761/1884/1624 мм, колесная база — 2873 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления e-tron — 0,28 против 0,34 у Audi Q8 (Мерседес этот показатель пока не раскрыл). Новость дополняется По материалам: www.kolesa.ru