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Состоялась премьера ожидаемого Audi e-tron
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Состоялась премьера ожидаемого Audi e-tron 

Daily-Motor + ещё 5 11 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Audi наконец-то провела официальную презентацию для своего нового электрического автомобиля под коммерческим названием e-tron. Напомним, что впервые про эту модель мы узнали три года назад, когда была показана концептуальная модификация.
Серийная машина получила двухрычажную подвеску спереди, а также многорычажную подвеску сзади. Что касается коэффициента аэродинамического сопротивления, то он составляет 0.28.
Что касается оформления салона, то он полностью отвечает тенденциям, используемым в последних моделях производителя. На панели располагается современная приборная доска цифрового типа, а также есть два сенсорных экрана, один из которых предназначен для управления информационно-развлекательным комплексом. Индикатор зарядки представляет собой светодиодную полоску, которая располагается на передней панели справа.
Объём багажника новинки составляет 605 литров. В качестве дополнительных опций есть возможность заменить тривиальные боковые зеркала на камеры. Пока что представлена только версия с мотором мощностью в 408 лошадиных сил. Однако в таком режиме машина может ехать не больше 60 секунду. Стандартная же отдача электрокара составляет 360 лошадей. До дилеров Старого света новинка должна добраться уже к концу текущего года.
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