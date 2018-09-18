Состоялась премьера ожидаемого Audi e-tron

Компания Audi наконец-то провела официальную презентацию для своего нового электрического автомобиля под коммерческим названием e-tron. Напомним, что впервые про эту модель мы узнали три года назад, когда была показана концептуальная модификация.

Серийная машина получила двухрычажную подвеску спереди, а также многорычажную подвеску сзади. Что касается коэффициента аэродинамического сопротивления, то он составляет 0.28.

Что касается оформления салона, то он полностью отвечает тенденциям, используемым в последних моделях производителя. На панели располагается современная приборная доска цифрового типа, а также есть два сенсорных экрана, один из которых предназначен для управления информационно-развлекательным комплексом. Индикатор зарядки представляет собой светодиодную полоску, которая располагается на передней панели справа.

Объём багажника новинки составляет 605 литров. В качестве дополнительных опций есть возможность заменить тривиальные боковые зеркала на камеры. Пока что представлена только версия с мотором мощностью в 408 лошадиных сил. Однако в таком режиме машина может ехать не больше 60 секунду. Стандартная же отдача электрокара составляет 360 лошадей. До дилеров Старого света новинка должна добраться уже к концу текущего года.