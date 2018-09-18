Еврокомиссия начала расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen

Daimler и Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении автомобильных компаний BMW Volkswagen Group. Как уточняется на сайте ЕК, этих трех производителей подозревают в нарушении правил ЕС , сговоре, чтобы избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выбросов легковых автомобилей.

"Комиссия изучает вопрос, договорились ли BMW, Daimler и VW не конкурировать друг с другом в разработке и внедрении систем снижения вредных выбросов от бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Эти технологии направлены на то, чтобы сделать пассажирские автомобили менее вредными для окружающей среды", — заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. По ее словам, «сговор мог лишить потребителей возможности покупать более экологичные автомобили, несмотря на то, что технология доступна для производителей».