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Еврокомиссия начала расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen
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Еврокомиссия начала расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen 

Российская Газета + ещё 21 1 час назад
Фото: Российская Газета
Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении автомобильных компаний BMW, Daimler и Volkswagen Group. Как уточняется на сайте ЕК, этих трех производителей подозревают в нарушении правил ЕС, сговоре, чтобы избежать конкуренции в разработке и внедрении технологий очистки выбросов легковых автомобилей.
"Комиссия изучает вопрос, договорились ли BMW, Daimler и VW не конкурировать друг с другом в разработке и внедрении систем снижения вредных выбросов от бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Эти технологии направлены на то, чтобы сделать пассажирские автомобили менее вредными для окружающей среды", — заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. По ее словам, «сговор мог лишить потребителей возможности покупать более экологичные автомобили, несмотря на то, что технология доступна для производителей».
По данным Еврокомиссии, представители BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche (последние три входят в Volkswagen Group) участвовали в совещаниях, на которых обсуждались эти вопросы. В поисках доказательств еще год назад Еврокомиссия провела инспекции на заводах этих компаний. На данный момент ЕК не располагает фактами. Открытое расследование должно помочь установить, были ли нарушены правила ЕС. Срок его окончания не установлен. Отметим, что статья 101 Договора о функционировании Европейского союза запрещает соглашения и согласованные действия, которые могут повлиять на торговлю и препятствовать или ограничивать конкуренцию.
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