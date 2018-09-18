Ещё
BMW i и Andretti Motorsport показали модель для Формулы Е
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW i и Andretti Motorsport показали модель для Формулы Е 

Auto.Today 40 минут назад
Фото: Auto.Today
Баварская компания BMW готовится к участию в Формуле Е с новым iFE.18, продемонстрированным во время специального мероприятия в Мюнхене. Автомобиль будет пытать свои возможности в соревновании вместе с Антонио Феликс да Коста и Александром Симсом, которые расположатся за его рулем.
Новый Gen2 BMW iFE.18 имеет поразительный дизайн, включающий отделку экстерьера в синих и белых тонах. Максимальная скорость автомобиля составляет 240 километров в час, в то время как разгон 0-100 км/ч достигается за 2,8 секунды. «Гонки Формулы E проводятся по узким кругам в городских центрах, и мы узнали, что зрители обычно видят автомобили с позиций, которые выше и ближе к треку, чем многие другие виды гонок», — сказал Майкл Скалли, руководитель отдела дизайна BMW Motorsport. «Мы реализовали это уникальное созвездие, и верхний дизайн автомобиля — это то, с чего мы начали: он устанавливает общую схему для отделки BMW iFE.18». Электрическая трансмиссия была разработана подразделением BMW i и инженеры использовали свой опыт и знания, чтобы создать транспортное средство, способное показать достойный результат в Формуле Е. «Мы сказали инженерам-изготовителям, проектирующим электродвигатель: ‘Забудьте обо всех соображениях, которые обычно возникают в разработке, и просто подумайте о производительности, максимальной эффективности, самом низком весе’. Когда мы достигнем этого момента, мы сможем подумать о том, как позже интегрировать это в серийное производство», — сказал директор BMW Motorsport Йенс Марквардт.
Auto.Today: последние новости
Тест-драйв Citroen C1: 7 ярких французских тонов Renault Kadjar дебютирует с обновленным дизайном и оптикой Новый Mercedes-Benz GLE запечатлен без малейшего камуфляжа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
На Волоколамском шоссе поменялась организация движения
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение