BMW i и Andretti Motorsport показали модель для Формулы Е

Баварская компания BMW готовится к участию в Формуле Е с новым iFE.18, продемонстрированным во время специального мероприятия в Мюнхене. Автомобиль будет пытать свои возможности в соревновании вместе с Антонио Феликс да Коста и Александром Симсом, которые расположатся за его рулем.

Новый Gen2 BMW iFE.18 имеет поразительный дизайн, включающий отделку экстерьера в синих и белых тонах. Максимальная скорость автомобиля составляет 240 километров в час, в то время как разгон 0-100 км/ч достигается за 2,8 секунды. «Гонки Формулы E проводятся по узким кругам в городских центрах, и мы узнали, что зрители обычно видят автомобили с позиций, которые выше и ближе к треку, чем многие другие виды гонок», — сказал Майкл Скалли, руководитель отдела дизайна BMW Motorsport. «Мы реализовали это уникальное созвездие, и верхний дизайн автомобиля — это то, с чего мы начали: он устанавливает общую схему для отделки BMW iFE.18». Электрическая трансмиссия была разработана подразделением BMW i и инженеры использовали свой опыт и знания, чтобы создать транспортное средство, способное показать достойный результат в Формуле Е. «Мы сказали инженерам-изготовителям, проектирующим электродвигатель: ‘Забудьте обо всех соображениях, которые обычно возникают в разработке, и просто подумайте о производительности, максимальной эффективности, самом низком весе’. Когда мы достигнем этого момента, мы сможем подумать о том, как позже интегрировать это в серийное производство», — сказал директор BMW Motorsport Йенс Марквардт.