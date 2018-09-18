Цены на бензин в Воронежской области вновь пошли в рост

Недолго цены на бензин в Воронежской области падали — в понедельник, 17 сентября, статистики вновь сообщили о росте стоимости топлива. Оно подорожало чисто символически — но 1-3 копейки, но тенденция к росту цен наметилась.

Хотя после «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня, когда президент еженедельное повышение цен на бензин назвал недопустимым, чиновники заверяли, что стоимость топлива будет падать. В Воронежской области снижение цен на бензин впервые зафиксировали в апреле, но оно было незначительным и продолжилось недолго.

Ещё одна громкая «бензиновая» история произошла в июле 2018 года, когда Федерация автовладельцев России опубликовала шокирующую статистику — около 76% заправок по всей стране не доливают бензин в баки машин. Обман заметил и воронежский автомобилист. По его словам, в его иномарку с 50-литровым баком невероятным образом поместилось 54 литра топлива.поместилось 54 литра топлива.