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Цены на бензин в Воронежской области вновь пошли в рост
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Цены на бензин в Воронежской области вновь пошли в рост 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Недолго цены на бензин в Воронежской области падали — в понедельник, 17 сентября, статистики вновь сообщили о росте стоимости топлива. Оно подорожало чисто символически — но 1-3 копейки, но тенденция к росту цен наметилась.
Хотя после «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня, когда президент еженедельное повышение цен на бензин назвал недопустимым, чиновники заверяли, что стоимость топлива будет падать. В Воронежской области снижение цен на бензин впервые зафиксировали в апреле, но оно было незначительным и продолжилось недолго.
Ещё одна громкая «бензиновая» история произошла в июле 2018 года, когда Федерация автовладельцев России опубликовала шокирующую статистику — около 76% заправок по всей стране не доливают бензин в баки машин. Обман заметил и воронежский автомобилист. По его словам, в его иномарку с 50-литровым баком невероятным образом поместилось 54 литра топлива.поместилось 54 литра топлива.
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