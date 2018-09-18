Почему эксперт «забраковал» LADA Vesta Sport

«Такой спорт нам не нужен»: Эксперт «забраковал» LADA Vesta Sport

В сети появился первый подробный обзор новинки — LADA Vesta Sport. Автоэксперт серьезно подошел к процессу и высказал общее мнение по новой модели.

Проверив машину в различных режимах работы, специалист отметил, что рычаг переключения скоростей как-то несолидно болтается.

Якобы спортивные кресла оказались слишком низко посажены. Это делает их неудобными для высоких людей.

Не внушают доверия и зеркала заднего обзора, которые на порядок качественнее в модификации LADA Granta FL.

Как отмечает автор обзора, машина получила приставку в названии модели Sport совершенно незаслуженно. Из "спортивного" новинку наделили лишь некоторыми чисто косметическими отличиями. Это яркая красная линия по кузовной части, кожаные элементы обшивки салона и спойлер, размещенный сзади.

По мнению эксперта, такие "новшества" не стоят тех 150 000 рублей, которые придется переплатить.