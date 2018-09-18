В августе россияне купили рекордное число иномарок с пробегом

Автомобили зарубежных автобрендов показывают рост продаж как на рынке новых машин, так и на вторичном сегменте. Так, опираясь на данные августовского отчета аналитиков «Автостата», можно сделать вывод, что в этом месяце российский авторынок подержанных машин реализовал наибольшее число иномарок с начала этого года.

Согласно статистике, в отчетном периоде россияне приобрели 340000 хоженых иномарок. Этот результат превосходит прошлогодние показатели на 5%.

Предыдущий рекорд был поставлен в мае этого года, когда было перепродано 335436 бушных машин зарубежного производства.

По имеющимся данным, наиболее часто россияне покупали хоженые Ford Focus (12677 экз.).

Второй результат у Toyota Corolla, чьи продажи составили 10180 экземпляров (+3,2%). Номер три в рейтинге — Hyundai Solaris (8881 экз. /+22%).