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Новый Mercedes-Benz GLE Coupe: первые изображения
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Новый Mercedes-Benz GLE Coupe: первые изображения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В последнее время всё чаще фотошпионам попадаются тестовые экземпляры нового поколения немецкого кроссовера. Портал «Карельские Вести» представил, как он будет выглядеть.
Нынешнее поколение GLE Coupe появилось в 2015 году, одновременно с обновлённым кроссовером GLE, заменившим модель ML. А на прошлой неделе состоялась премьера новой генерации GLE, на платформе которого будет сделана будущая новинка. У него же, судя по всему, GLE Coupe полностью позаимствует переднюю часть с крупной решёткой радиатора и оптикой с характерным рисунком светодиодных огней.
Уровень крыши опустится, а задний свес может немного увеличиться. Стилистика боковин будет аналогична модели GLE, а линия бокового остекления останется похожей на нынешнюю модель. Ниша номерного знака сохранит своё место на заднем бампере, заметнее же всего должны измениться задние фонари, которые получат новую форму и графику светодиодных элементов в стиле того же нового GLE.
Согласно имеющейся информации, премьера второго поколения GLE Coupe состоится в 2019 году.
Сегодня в России цены на кросс-купе текущего поколения начинаются с отметки в 5 500 000 за модификацию GLE 350 d (250 л.с.). Базовый бензиновый 333-сильный вариант GLE 400 на 150 тысяч дороже, а на вершине гаммы располагается 585-сильная версия GLE 63 S AMG — 9 620 000 руб.
Напомним, недавно флагманский Mercedes-Benz S-класса впервые получил двухлитровый мотор.
По материалам: www.kolesa.ru
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