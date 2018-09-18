Названы самые распространенные европейские иномарки

По состоянию на середину текущего года в России насчитывалось 8,23 млн автомобилей европейских брендов, передает "Автостат".
Согласно статистике агентства, наиболее распространены в стране машины двух брендов — Renault и Volkswagen. На долю этих марок приходится 40% от общего количества европейских авто в российском автопарке. При этом в топ-10 входят три модели Renault — это бюджетный седан Logan, кроссовер Duster и хэтчбек Sandero. Также в рейтинге присутствуют три модели Volkswagen — это Polo, Passat и Tiguan.
Топ-10 распространенных европейских автомобилей в России:
- Renault Logan
- Volkswagen Polo
- Skoda Octavia
- Volkswagen Passat
- Opel Astra
- Renault Duster
- Renault Sandero
- Volkswagen Golf
- Mercedes E-Class
- Volkswagen Tiguan
Как сообщал "Авторамблер", ранее были названы самые любимые китайские автомобили россиян.