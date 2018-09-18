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Названы самые распространенные европейские иномарки
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Названы 10 самых распространенных европейских иномарок 

Авторамблер + ещё 6 39 минут назад
Фото: Авторамблер
По состоянию на середину текущего года в России насчитывалось 8,23 млн автомобилей европейских брендов, передает "Автостат".
Согласно статистике агентства, наиболее распространены в стране машины двух брендов — Renault и Volkswagen. На долю этих марок приходится 40% от общего количества европейских авто в российском автопарке. При этом в топ-10 входят три модели Renault — это бюджетный седан Logan, кроссовер Duster и хэтчбек Sandero. Также в рейтинге присутствуют три модели Volkswagen — это Polo, Passat и Tiguan.
Топ-10 распространенных европейских автомобилей в России:
  • Renault Logan
  • Volkswagen Polo
  • Skoda Octavia
  • Volkswagen Passat
  • Opel Astra
  • Renault Duster
  • Renault Sandero
  • Volkswagen Golf
  • Mercedes E-Class
  • Volkswagen Tiguan
Как сообщал "Авторамблер", ранее были названы самые любимые китайские автомобили россиян.
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