Названы самые распространенные европейские иномарки

Названы 10 самых распространенных европейских иномарок

По состоянию на середину текущего года в России насчитывалось 8,23 млн автомобилей европейских брендов, передает "Автостат".

Согласно статистике агентства, наиболее распространены в стране машины двух брендов — Renault Volkswagen . На долю этих марок приходится 40% от общего количества европейских авто в российском автопарке. При этом в топ-10 входят три модели Renault — это бюджетный седан Logan, кроссовер Duster и хэтчбек Sandero. Также в рейтинге присутствуют три модели Volkswagen — это Polo, Passat и Tiguan.

Renault Logan

Volkswagen Polo

Skoda Octavia

Volkswagen Passat

Opel Astra

Renault Duster

Renault Sandero

Volkswagen Golf

Mercedes E-Class

Volkswagen Tiguan Топ-10 распространенных европейских автомобилей в России:

Как сообщал "Авторамблер", ранее были названы самые любимые китайские автомобили россиян.