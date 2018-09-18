Трехлетняя Lada XRAY: покупать или нет

Модели линейки Lada XRAY вышли на отечественный авторынок сравнительно недавно. В феврале 2016 года был дан старт продаж первых моделей.

С тех пор прошло менее трех лет. Однако предложений о продаже на вторичном рынке уже довольно много. Так стоит ли приобретать такую машину?

Автоэксперты взялись за анализ данной автоновинки. Как выяснилось, на старте продаж первые модели были с некоторыми пускай незначительными, но все же недоработками. Основные мелочи: уплотнительные резинки в задних дверях, подсветка приборной панели, принудительное отключение пробуксовочной и прочее было устранено сразу же.

А вот из-за расширительных бачков системы охлаждения, АВТОВАЗу пришлось даже объявлять отзывную кампанию.

Машина довольно сильно потребляет масло.

Из моторов эксперты рекомендуют обратить внимание на 1,6-литровый «АШЕР». Что касательно трансмиссии, то лучше выбирать модель с механической коробкой, т.к. АВТОВАЗовский «робот» пока еще немного «сыроват».