Ещё
Трехлетняя Lada XRAY: покупать или нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трехлетняя Lada XRAY: покупать или нет 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Модели линейки Lada XRAY вышли на отечественный авторынок сравнительно недавно. В феврале 2016 года был дан старт продаж первых моделей.
С тех пор прошло менее трех лет. Однако предложений о продаже на вторичном рынке уже довольно много. Так стоит ли приобретать такую машину?
Автоэксперты взялись за анализ данной автоновинки. Как выяснилось, на старте продаж первые модели были с некоторыми пускай незначительными, но все же недоработками. Основные мелочи: уплотнительные резинки в задних дверях, подсветка приборной панели, принудительное отключение пробуксовочной и прочее было устранено сразу же.
А вот из-за расширительных бачков системы охлаждения, АВТОВАЗу пришлось даже объявлять отзывную кампанию.
Машина довольно сильно потребляет масло.
Из моторов эксперты рекомендуют обратить внимание на 1,6-литровый «АШЕР». Что касательно трансмиссии, то лучше выбирать модель с механической коробкой, т.к. АВТОВАЗовский «робот» пока еще немного «сыроват».
Car.ru: последние новости
«Такой спорт нам не нужен»: Эксперт «забраковал» LADA Vesta Sport Любителям иномарок: ТОП-5 люксовых седанов по цене LADA Vesta Обновлённая Mazda 6 появится в России в первой половине 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему эксперт «забраковал» LADA Vesta Sport
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
Mazda CX-3 второго поколения: крупнее, просторнее, практичнее
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение