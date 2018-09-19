В Краснодарском крае начали продавать новый вид бензина «Евро 6» 

Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Управление информационной политики компании объявило сегодня о поступлении в продажу высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами на территории Краснодарского края.
Речь идет о «Евро 6» НК «Роснефть». Компания заверяет, что он будет стоить не дороже стандартного бензина АИ-95. При этом обладает рядом уникальных преимуществ.
Отметим, что по данным Краснодарстата, по состоянию на 10 сентября в регионе зафиксированы следующие средние цены на автомобильное топливо: АИ-92 — 42,77 руб/литр, АИ-95 — 46,31 руб/литр, АИ-98 — 50,21 руб/литр, дизельное топливо — 43,47 руб/литр.
Эксперты заявляют, что в нем снижено содержание серы, бензола и ароматических углеводородов. Все это призвано минимизировать коррозионную активность и токсичность выхлопных газов.
— При применении такого топлива на 12,5% снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% — отложений в камере сгорания двигателя автомобиля. — Говорится в релизе ПАО «НК „Роснефть“.
Новое топливо для Краснодарского края производится на Саратовском НПЗ. В рамках инвестиционной программы на нем была проведена реконструкция установок силами НК „Роснефть“. После этого завод смог приступить к выпуску топлив высокого экологического класса 5.
Новый бензин уже опробовали в Башкирии. Пилотный проект по продажам там был запущен в апреле этого года.
Эксплуатационные характеристики „Евро 6“ проверены Всероссийским научно-исследовательским институтом по переработке нефти (ВНИИ НП), он получил рекомендацию к применению в автомобильной технике.