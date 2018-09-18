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Самый дешевый Mercedes-AMG получит полный привод
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Самый дешевый Mercedes-AMG получит полный привод 

Автовести 43 минуты назад
Фото: Автовести
Официально представлен новейший премиум-кроссовер Mercedes-Benz GLE…
Новые фотографии демонстрируют некоторые детали аэродинамического пакета, которым снабдят новинку — агрессивный передний бампер и внушительный спойлер на крышке багажника. Однако, экстерьер А 35 будет более сдержанным, чем внешность самых быстрых представителей семейства — AMG A 45 и AMG 45 S. К примеру, новинку лишат радиаторной решетки Panamericana и выразительных оконечников выхлопной системы. Не достанутся ей и кое-какие компоненты силовой установки.
По предварительным данным, Mercedes-AMG A 35 получит двухлитровый мотор с турбонаддувом, развивающий около 300 л.с. — основным конкурентом хэтча назначена Audi S3. Работать двигателю предстоит в паре с системой полного привода и семиступенчатой роботизированной коробкой, а девятиступенчатый автомат останется привилегией старших моделей.
Кроме того, хэтчбеку обещаны подвеска с более спортивными настройками и более мощные тормозные механизмы. По сути, А 35 должен стать переходным звеном между стандартным Mercedes-Benz А250 и топовыми AMG A 45, премьера которых должна состояться примерно через год.
Нынешнюю же новинку, вероятнее всего, покажут на Парижском автосалоне (вместе с вариантом в кузове седан), после чего европейские дилеры начнут прием заказов. У первых покупателей «горячие» Mercedes-AMG A 35 должны появиться ближе к концу года.
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