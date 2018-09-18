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BMW GS 1250 R представлен на видео
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BMW GS 1250 R представлен на видео 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Премьера мотоцикла BMW GS 1250 R состоится на этой неделе, а пока в сети появился ролик, показывающий возможности данного транспортного средства.
Прежде всего, следует выделить наличие новой прогрессивной технологии Shiftcam. Она применяется не только на новом BMW, но и на представителях Ducati и Honda.
Суть ноу-хау заключается в использовании задвижки, которая регулирует работу распределительного вала. С помощью него в зависимости от условий движения активируются кулачки частичной или полной нагрузки.
При движении мотоцикла на невысоких скоростях (например, в черте города) работают кулачки с частичной нагрузкой, обеспечивая оптимальную производительность двигателя при данных условиях. Когда же ограничения снимаются, задействуются кулачки с полной нагрузкой, позволяющие двигателю показать свою мощность в 135 лошадиных сил.
Остается только дождаться, когда мотоцикл будет опробован в реальных условиях. Тогда станет понятной достоверность ролика.
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