BMW GS 1250 R представлен на видео

Премьера мотоцикла BMW GS 1250 R состоится на этой неделе, а пока в сети появился ролик, показывающий возможности данного транспортного средства.

Прежде всего, следует выделить наличие новой прогрессивной технологии Shiftcam. Она применяется не только на новом BMW, но и на представителях Ducati и Honda

Суть ноу-хау заключается в использовании задвижки, которая регулирует работу распределительного вала. С помощью него в зависимости от условий движения активируются кулачки частичной или полной нагрузки.

При движении мотоцикла на невысоких скоростях (например, в черте города) работают кулачки с частичной нагрузкой, обеспечивая оптимальную производительность двигателя при данных условиях. Когда же ограничения снимаются, задействуются кулачки с полной нагрузкой, позволяющие двигателю показать свою мощность в 135 лошадиных сил.

Остается только дождаться, когда мотоцикл будет опробован в реальных условиях. Тогда станет понятной достоверность ролика.