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Украинские депутаты планируют купить шесть электромобилей Hyundai Ioniq
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Украинские депутаты планируют купить шесть электромобилей Hyundai Ioniq 

Auto.Today + ещё 2 1 час назад
Фото: Auto.Today
Управление делами аппарата Верховной Рады Украины объявило тендер в системе публичных закупок ProZorro на покупку шести электромобилей Hyundai Ioniq Electric 2018 года выпуска или эквивалентных моделей. Общая предполагаемая стоимость тендера составляет 5,4 млн гривен, передают «Українськi Новини».
Тендерные предложения принимаются до 15 октября, а начало аукциона назначено на 20 ноября. Согласно тендерной документации, автомобили должны быть новые без пробега. Емкость аккумулятора — не менее 28 кВт/час, запас хода — от 200 км, объем багажника — не менее 400 литров.
Кроме того, электромобили должны быть оснащены климат-контролем, подогревом передних кресел, системой мультимедиа с навигацией, бортовым компьютером, датчиком дождя, тканевой обивкой салона, кожаной отделкой руля, обогревом заднего стекла и зеркал заднего вида.
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