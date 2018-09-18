Unimog U430 кемпер для кругосветных путешествий

Путешествия в автодомах вновь стали популярными.

На этой волне, компания Earth Cruiser Australia, создала автомобиль полностью готовый к длительным поездкам по всему миру. Данная мастерская специализируется на производстве автомобилей для экспедиций. В качестве базы авто взят Unimog U430.

На выбор покупателям, производитель представил две комплектации авто — XPR 380, и удлиненная версия — XPR 440. Колесная база первого авто составляет — 3150 мм, второго — 3600 мм.

Производитель продумал автодом до мельчайших деталей. Верхняя часть жилого модуля располагается на одном уровне с крышей кабины водителя. Это очень удачный ход, позволяющий без проблем транспортировать автомобиль в контейнере. В случае необходимости, водитель может немного приподнять крышу, создав дополнительное пространство в кабине.

Стандартная комплектация предусматривает установку топливного бака объемом 800 литров. С полным баков авто должно проехать порядка 3500 км. Имеется еще один бак объемом 860 литров — для воды.