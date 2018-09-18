Прощай, причёска: Mercedes-AMG S63 Cabrio от Posaidon получил под 1000 лошадиных сил

Кабриолеты, как правило, покупают для того, чтобы кататься где-нибудь вдоль морского побережья, наслаждаясь освежающими потоками ветра, взбудораживающими шевелюру. О гонках точно большинство и не помышляет. Впрочем, всегда найдутся те, кто решат пойти, как говорится, против системы. Например, люди из тюнинг-мастерской Posaidon.

Спешим отметить, что под капотом «донора» установлен не 4,0-литровый битурбо V8, а успевший уже несколько устареть 5,5-литровый V8 в 577 лошадиных сил мощности и 900 Нм крутящего момента. Однако 5,5 — это уже неактуально. Так, рабочий объём мотора вырос до 6,3 литров. Вообще же массу всего с силовой установкой сделали: осуществили перепрошивку управляющей электроники, ответственной за двигатель, впуск весь пересмотрели и тому подобное.

Конечным результатом стал роскошный кабриолет, который сопоставим по мощности с гиперкаром Project One. 991 л.с. и 1400 Нм — это вам не шутки! Отныне данному Mercedes-AMG S63 Cabrio требуется всего 2,9 секунды, чтобы набрать с места первые 100 км/ч. Максимальная скорость равна 350 км/ч. Сами примерно можете представить, что было бы без электронного ограничителя.

Важно, что Posaidon готов модифицировать аналогичным образом 5,5-литровый V8 и на E63, ML63, GLE63, G63 и CLS63.

Стоимость доработок остаётся тайной. Но кого интересует денежный вопрос, когда речь заходит о возможности обладать невиданным по мощности кабриолетом?!