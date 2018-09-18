Семейство LADA 4x4 стало дороже на 7 — 14 тысяч рублей

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате проводимого мониторинга цен * на новые автомобили в России. Так, было установлено, что в сентябре внедорожники LADA 4x4 и LADA 4x4 Urban в отдельных комплектациях подорожали на сумму от 7 000 до 14 200 рублей.

Теперь 3-дверный внедорожник LADA 4x4 в комплектации Luxe доступен за 522 900 рублей, а версия с кондиционером обойдется в 551 900 рублей. LADA 4x4 в 5-дверном варианте в комплектации Luxe оценивается в 561 900 рублей, а при наличии кондиционера — в 590 900 рублей.

Единственная комплектация внедорожника LADA 4x4 Urban предлагается к продаже за 566 900 рублей, а 5-дверная версия LADA 4x4 Urban обойдется уже в 605 900 рублей.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2018 года в России суммарно было реализовано 20 631 внедорожник LADA 4х4, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.