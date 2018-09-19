Внедорожники LADA 4x4 подорожали на 7-14 тысяч рублей

Российский автопроизводитель АВТОВАЗ наряду с другими брендами изменил ценники на некоторые свои модели, и в итоге внедорожник LADA 4x4 и его вариация Urban поднялась в цене от семи до четырнадцати тысяч рублей.

Скачок цен коснулся нескольких комплектаций. В частности, люксовая версия внедорожника с тремя дверями и мотором на 1,7 литра мощностью 83 л.с. оценена в 552,9 тысяч рублей, тогда как тот же вариант с «кондишеном» становится дороже на 29 000 рублей.

5-дверная версия LADA 4x4 с той же «начинкой» класса люкс теперь стоит 561,9 тысяч рублей, но при оснащении кондиционером ценник вырастет до 590,9 тысяч рублей.

Вариант LADA 4x4 Urban с тремя дверями подорожал до 566,9 тысяч рублей, а за модель с пятью дверцами теперь придется выложить от 605,9 тысяч рублей.

Примечательно, что с начала года количество продаж автовазовских внедорожников уверенно двигается вверх, достигнув прибавки в 16% по сравнению с прошлогодними показателями.