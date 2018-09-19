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Внедорожники LADA 4x4 подорожали на 7-14 тысяч рублей
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Внедорожники LADA 4x4 подорожали на 7-14 тысяч рублей 

Car.ru + ещё 6 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Российский автопроизводитель АВТОВАЗ наряду с другими брендами изменил ценники на некоторые свои модели, и в итоге внедорожник LADA 4x4 и его вариация Urban поднялась в цене от семи до четырнадцати тысяч рублей.
Скачок цен коснулся нескольких комплектаций. В частности, люксовая версия внедорожника с тремя дверями и мотором на 1,7 литра мощностью 83 л.с. оценена в 552,9 тысяч рублей, тогда как тот же вариант с «кондишеном» становится дороже на 29 000 рублей.
5-дверная версия LADA 4x4 с той же «начинкой» класса люкс теперь стоит 561,9 тысяч рублей, но при оснащении кондиционером ценник вырастет до 590,9 тысяч рублей.
Вариант LADA 4x4 Urban с тремя дверями подорожал до 566,9 тысяч рублей, а за модель с пятью дверцами теперь придется выложить от 605,9 тысяч рублей.
Примечательно, что с начала года количество продаж автовазовских внедорожников уверенно двигается вверх, достигнув прибавки в 16% по сравнению с прошлогодними показателями.
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