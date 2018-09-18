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Это не Hummer, а KIA! Новый броневик из Кореи представили официально.
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Это не Hummer, а KIA! Новый броневик из Кореи представили официально. 

Allroader.ru 27 минут назад
Корейская марка KIA зарекомендовала себя в качестве производителя интересных по цене и весьма достойных по качеству легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, однако у себя на родине в Южной Корее компания выпускает полный спектр транспортных средств, включая даже настоящие военные броневики.
Даже очень плохо разбирающийся в военной технике обыватель с первого взгляда узнает в KIA Light Nactical Vehicle 141 (KLTV141, легкое тактическое транспортное средство KIA) ставшие уже легендарными черты американского HUMVEE производства AM General. Во внешности KLTV нет и намека на дизайн действующих гражданских внедорожников марки типа Sportage, Sorento или Telluride.
Стоит отметить, что перед вами уже третье по счету поколение военных броневиков KIA, которое, как и его американский духовный собрат, построено на модульной платформе, пригодной для создания модификаций под всевозможные военные нужды. Платформа поддерживает две длины колесной базы, а максимальная грузоподъемность ТС доходит до 7 тонн. Под капотом KLTV141 прячется турбодизель мощностью 225 л.с. с крутящим моментом 500 Нм, отсылающий его на все четыре колеса через 8-диапазонный «автомат».
https://youtu.be/xQVZfJKLmHU
Военный автомобиль способен покорять 60% подъемы и форсировать ручьи глубиной до 76 см, перевозя личный состав и снаряжение. Правда, стоит отметить, что на смену Humvee в США уже приходит JLTV от Oshkosh Defence, который по всем параметрам переигрывает устаревший броневик и выглядит совершенно иначе. Есть оригинальные военные броневики и в России, например «Тигр» или «Тайфун», хотя несколько лет назад им на смену вполне могли прийти итальянские IVECO.
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