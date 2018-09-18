Доступные автомобили, которые скоро станут раритетными

Одним из главных средств существования коллекционеров автомобилей является покупка знаменитых моделей в момент их наименьшей стоимости и последующая продажа за миллионы, лет так через десять.

Цены на многие хорошие и любимые автомобилистами модели могут расти быстрее, чем цены на недвижимость в мегаполисе. Есть несколько моделей, которые скоро станут крайне востребованными, но они продаются за бесценок.

BMW M3 E46 Машина выпускалась в ранних нулевых и тогда к ней было не придраться. Очень тепло принятое купе, оснащенное мотором-атмосферником на 338 лошадей с 6 цилиндрами на 3.2 литра, которое не утеряло изящества со времен. Диапазон адекватных цен варьируется между 850 тысячами и 1.2 миллионами рублей.

Alfa Romeo GTV V6 Этот автомобиль будет легко купить, но сложно найти в СНГ, так как он стоит чуть больше половины миллиона, но не оказался очень популярен в России. Несмотря на это, купе итальянского автоконцерна было очень тепло принято за рубежом. Мотор — шестицилиндровый, с 32 клапанами и 220 лошадиными силами под капотом.