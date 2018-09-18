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Доступные автомобили, которые скоро станут раритетными
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Доступные автомобили, которые скоро станут раритетными 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Одним из главных средств существования коллекционеров автомобилей является покупка знаменитых моделей в момент их наименьшей стоимости и последующая продажа за миллионы, лет так через десять.
Цены на многие хорошие и любимые автомобилистами модели могут расти быстрее, чем цены на недвижимость в мегаполисе. Есть несколько моделей, которые скоро станут крайне востребованными, но они продаются за бесценок.
BMW M3 E46 Машина выпускалась в ранних нулевых и тогда к ней было не придраться. Очень тепло принятое купе, оснащенное мотором-атмосферником на 338 лошадей с 6 цилиндрами на 3.2 литра, которое не утеряло изящества со времен. Диапазон адекватных цен варьируется между 850 тысячами и 1.2 миллионами рублей.
Alfa Romeo GTV V6 Этот автомобиль будет легко купить, но сложно найти в СНГ, так как он стоит чуть больше половины миллиона, но не оказался очень популярен в России. Несмотря на это, купе итальянского автоконцерна было очень тепло принято за рубежом. Мотор — шестицилиндровый, с 32 клапанами и 220 лошадиными силами под капотом.
Porsche 911 Carrera Самое надежное из возможных вложений. Все модели компании имеют тенденцию к стабильному росту в цене со временем, и даже странный 996-й найдет своих оголтелых покупателей лет через 5-10. Стоимость варьируется в вилке 1.1-1.7 миллионов рублей.
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