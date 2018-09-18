Причудливые изменения Toyota MR2 в домашнем гараже

Чаще всего попытки сделать что-то новое из подержанных автомобилей вне автоателье приводят к весьма плачевным и даже уродливым последствиям.

Но британской Тойоте очень повезло — она превратилась в неповторимую машину, в которой не узнать MR2. Вся наружная часть автомобиля была основательно переработана, за исключением крыши и дверей. По ним можно узнать Тойоту, но только если сравнивать машины под одним ракурсом.

Задняя оптика автомобиля сделана из аналогичных фар Ford Transit , которые развернуты горизонтально и образуют эдакую линию, которая целиком покрывает багажную часть автомобиля. Несмотря на угловатый дизайн кузова, машина выглядит симпатично, а весь новый обвес сделан из стеклопластика, что сложнее и дороже, чем установка металлического аналога. Интересно заметить, что сам хозяин называет машину суперкаром.

Несмотря на то, что внешне она весьма напоминает суперкар пятнадцатилетней давности, начинка у автомобиля слишком слабая: 150-сильный мотор-атмосферник, который еще и нагружен новыми деталями. Стоит машина около 450 тысяч рублей.