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Нелепый Субару со стильным прицепом
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Нелепый Субару со стильным прицепом 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Нелепый Субару Трибека, который пытались затюнинговать под Порше Кайен.
Однако, автомобиль привлекает не столько своим неудачным тюнингом, сколько — необычным прицепом. Прицеп представляет собой заднюю часть кузова БМВ 8 серии купе.
Авто попало в объектив фотокамеры в солнечной Португалии. Субару Трибека был оснащен передним бампером от автомобиля БМВ серии «М». На крыше установлен высокий спойлер от Тойоты Супра.
Установленный сзади прицеп привлекает к себе больше внимания. Стоит отметить, что он выглядит на много симпатичнее автомобиля, над которым поработал любитель тюнинга, лишенный вкуса. Прицеп сделали из корпуса автомобиля БМВ 8 серии.
Заднее стекло автомобиля украшено эмблемой Национальной федерации футбола Португалии. Скорее всего, для прицепа использовался кузов разбитого авто, которое не подлежало восстановлению. Грустно наблюдать за тем, что когда это была мощная и стильная машина — мечта многих автолюбителей.
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