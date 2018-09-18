Нелепый Субару со стильным прицепом

Нелепый Субару Трибека, который пытались затюнинговать под Порше Кайен.

Однако, автомобиль привлекает не столько своим неудачным тюнингом, сколько — необычным прицепом. Прицеп представляет собой заднюю часть кузова БМВ 8 серии купе.

Авто попало в объектив фотокамеры в солнечной Португалии. Субару Трибека был оснащен передним бампером от автомобиля БМВ серии «М». На крыше установлен высокий спойлер от Тойоты Супра.

Установленный сзади прицеп привлекает к себе больше внимания. Стоит отметить, что он выглядит на много симпатичнее автомобиля, над которым поработал любитель тюнинга, лишенный вкуса. Прицеп сделали из корпуса автомобиля БМВ 8 серии.

Заднее стекло автомобиля украшено эмблемой Национальной федерации футбола Португалии. Скорее всего, для прицепа использовался кузов разбитого авто, которое не подлежало восстановлению. Грустно наблюдать за тем, что когда это была мощная и стильная машина — мечта многих автолюбителей.