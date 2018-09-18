Звуки Ferrari F40 с выхлопом прямого тока появились на YouTube

Хозяин одного из ютуб-каналов для автолюбителей прогнал знаменитый Ferrari F40 по дорогам Монако и записал езду с высококачественным звукозаписывающим оборудованием.

Машина, выпускавшаяся в конце 80-х и начале 90-х, снискала всеобщую славу и любовь за неповторимый звук мотора, невероятные по тем временам характеристики и победы в гонках. Модель оснащалась восьмицилиндровым двигателем с турбинированием, объемом в 2.9 литра и мощностью в 471 лошадиных силы.

Эта машина, благодаря своей удачной аэродинамике, оптимальному весу конструкции и мощному мотору, не только способна разгоняться до 321 километра в час или набрать скорость в 100 кмч за 5 секунд, а уже тогда была управляема на такой сумасшедшей скорости.

Выпущенная тиражом в чуть больше, чем 1300 автомобилей, модель по большей части находится в музейных экспозициях и личных коллекциях. Купить ее можно только на аукционе, и тогда цена составит больше 80 миллионов рублей.