Реплика ГАЗ-21 «Волга» выполнена на основе Kia и выставлена на продажу

Скорее всего, кто-то встречал подобный автомобиль на трассе, поскольку симбиоз «Волги» и KIA мелкими сериями выпускают в Набережных Челнах.

Приобретая донорство от Kia Opirus и уплатить чуть более одного миллиона российских рублей, чтобы трансформировать автомобиль.

Подобные этому автомобили создают таким образом: берут подходящую иномарку, копируются детали кузова и меняются на детали, исполненные в форме «Волги» ГАЗ-21. Такое авто возможно без проблем зарегистрировать в ПТС в виде аэродинамического обвеса «ГАЗ-21» или «ГАЗ-21 с модифицированным кузовом».

Сегодня выполнено порядка тридцати симбиозов «Волги» на базе Kia. Потребительские свойства автомобиля возросли в сравнении с оригинальной версией. Теперь многие элементы кузова ГАЗ-21 производят из пластиковых материалов, вплоть до крышки багажника и капота. Набор бамперов также произведен из пластиков, поскольку «родной» был несколько маловат.

Механика автомобиля, как и начинка салона — стандартные.

На рулевом колесе логотип автозавода из Нижнего Новгорода, а не шильдик от Kia.

YouTube-канал iling show снял тест-драйв автомобиля и выложил в сеть интернет для ознакомления. Стоимость автомобиля из Санкт-Петербурга, выставленного на продажу составляет 1300 тысяч рублей.