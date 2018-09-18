Ещё
Реплика «Волги» (ГАЗ-21), выполненная на основе Kia выставлена на продажу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реплика «Волги» (ГАЗ-21), выполненная на основе Kia выставлена на продажу 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Скорее всего, кто-то встречал подобный автомобиль на трассе, поскольку симбиоз «Волги» и KIA мелкими сериями выпускают в Набережных Челнах.
Приобретая донорство от Kia Opirus и уплатить чуть более одного миллиона российских рублей, чтобы трансформировать автомобиль.
Подобные этому автомобили создают таким образом: берут подходящую иномарку, копируются детали кузова и меняются на детали, исполненные в форме «Волги» ГАЗ-21. Такой авто возможно без проблем зарегистрировать в ПТС в виде аэродинамического обвеса «ГАЗ-21» или «ГАЗ-21 с модифицированным кузовом».
Сегодня выполнено порядка тридцати симбиозов «Волги» на базе Kia. Потребительские свойства автомобиля возросли в сравнении с оригинальной версией. Теперь многие элементы кузова ГАЗ-21 производят из пластиковых материалов, вплоть до крышки багажника и капота. Набор бамперов также произведен из пластиков, поскольку «родной» был несколько маловат. Механика автомобиля, как и начинка салона — стандартные.
На рулевом колесе логотип автозавода из Нижнего Новгорода, а не шильдик от Kia.
YouTube-канал iling show снял тест-драйв автомобиля и выложил в сеть интернет для ознакомления. Стоимость автомобиля из Санкт-Петербурга, выставленного на продажу составляет 1300 тысяч рублей.
Car.ru: последние новости
Трехлетняя Lada XRAY: покупать или нет «Такой спорт нам не нужен»: Эксперт «забраковал» LADA Vesta Sport Skoda Kodiaq RS показала двойной выпуск, и 20-дюймовые колеса в новом тизере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трехлетняя Lada XRAY: покупать или нет1
Почему эксперт «забраковал» LADA Vesta Sport1
Mazda CX-3 второго поколения: крупнее, просторнее, практичнее
Сбившая ребенка беременная женщина обжалует приговор
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение