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Первый автосалон марки УАЗ открылся в Ливане
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Первый автосалон марки УАЗ открылся в Ливане 

Wroom.ru 31 минуту назад
Фото: Wroom.ru
Ульяновский автозавод объявил о начале экспорта автомобилей в Ливан. Первый автосалон марки открылся в столице этого ближневосточного государства Бейруте.
Автомобили УАЗ когда-то уже поставлялись в Ливан, но в очень небольших количествах: по информации пресс-службы завода с 1956 до 1992 года туда отправили 291 машину. А теперь ульяновцы, совместно с местной компанией Ultimate Fahed, планируют продавать в Ливане по несколько сотен внедорожников в год. Кстати, фирма Ultimate Fahed уже занимается импортом из России вездеходов «Трэкол» и продукции Московской пивоваренной компании.
В Ливане официально представлен весь ассортимент продукции УАЗа: модели «Патриот», «Хантер», «Пикап», «Профи», а также коммерческие машины классического семейства. Примечательно, что местным покупателям предлагаются не только машины с бензиновыми моторами, но и с турбодизелями ЗМЗ-51432 мощностью 114 л. с., хотя в России дизельные версии давно не продаются.
Ливанский рынок сейчас испытывает спад. По информации сайта Wroom.ru, за первое полугодие этого года в стране продали 20721 новый автомобиль, что на 18% меньше чем годом ранее. УАЗ будет не первым российским производителем, экспортирующим автомобили в Ливан: два года назад в стране начали продавать автомобили "Лада", а также "Датсуны" тольяттинского производства.
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