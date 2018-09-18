Первый автосалон марки УАЗ открылся в Ливане

Ульяновский автозавод объявил о начале экспорта автомобилей в Ливан. Первый автосалон марки открылся в столице этого ближневосточного государства Бейруте.

Автомобили УАЗ когда-то уже поставлялись в Ливан, но в очень небольших количествах: по информации пресс-службы завода с 1956 до 1992 года туда отправили 291 машину. А теперь ульяновцы, совместно с местной компанией Ultimate Fahed, планируют продавать в Ливане по несколько сотен внедорожников в год. Кстати, фирма Ultimate Fahed уже занимается импортом из России вездеходов «Трэкол» и продукции Московской пивоваренной компании.

В Ливане официально представлен весь ассортимент продукции УАЗа: модели «Патриот», «Хантер», «Пикап», «Профи», а также коммерческие машины классического семейства. Примечательно, что местным покупателям предлагаются не только машины с бензиновыми моторами, но и с турбодизелями ЗМЗ-51432 мощностью 114 л. с., хотя в России дизельные версии давно не продаются.