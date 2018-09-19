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В Калужской области найден ГАЗ-24-10 в идеальном состоянии
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В Калужской области найден ГАЗ-24-10 в идеальном состоянии 

Car.ru + ещё 1 20 минут назад
Фото: Car.ru
«Ретрорембаза» сделала очередную находку — ГАЗ-24-10 «Волга» в новом состоянии.
У обнаруженной машины пробег всего 74 км. Ее удалось обнаружить в Калужской области. Именно там он находился чуть больше 10 лет без движения. Изначально его владельцем был военный летчик, который не ездил на машине, полученной, скорее всего, в подарок.
ГАЗ-24-10 начали выпускать в период 1985— 1992 г. Этот автомобиль стал переходной моделью между ГАЗ-3102 и ГАЗ-24. Такая новинка не находилась в свободном доступе, что сделало ее труднодоступной.
ГАЗ-24-10 отличался наличием пластиковой решетки радиатора, измененным бампером, дверей, где нет форточек, безопасными ручками, производитель предлагал новый салон, который получил повышенный комфорт. Под капотом установили новый мотор ЗМЗ-402, не привычный ЗМЗ-24Д.
Автомобиль, найденный представителями «Ретрорембаза», прекрасно сохранился. В комплекте даже имеется набор инструментов с завода. Чтобы увидеть все особенности удивительной находки, нужно посмотреть видеообзор.
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