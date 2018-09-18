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Стали известны подробности об обновленном Jeep Cherokee для России
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Стали известны подробности об обновленном Jeep Cherokee для России 

Автостат 29 минут назад
Фото: Автостат
Компания Jeep начнет продажи обновленного внедорожника Cherokee в России в сентябре нынешнего года. Автомобиль будет доступен для покупки в пяти модификациях — Sport, Longitude, Limited, Overland и Trailhawk — по цене от 2 255 тысяч до 3 млн 399 тыс. рублей. Модификация Trailhawk, которая предназначается для тяжелого бездорожья, появится на российском рынке только в следующем году. Производство Cherokee ведется в Белвидире (Иллинойс), сообщает портал AutoNews.ru.
Напомним, обновленная версия Cherokee для Европы дебютировала на автосалоне в Женеве в марте. Автомобиль построен на платформе Compact U. S. Wide (CUS-wide). Кузов внедорожника приблизительно на 65% состоит из высокопрочной стали. Новинка получила новую светодиодную оптику и другие бамперы. Также изменения коснулись двери багажного отделения и решетки радиатора. Обновленный внедорожник получит стальные пластины для защиты днища, 17-дюймовые колесные диски и массивные колесные арки. Всего для автомобиля доступны 10 цветов окраски кузова.
Дорожный просвет новинки в зависимости от версии может составлять до 221 мм. Объем багажного отделения равен 448 л. В салоне Jeep Cherokee устанавливается сенсорный дисплей, другая приборную панель и новые кресла. Автомобиль можно приобрести с сенсорными дисплеями с диагональю 7 или 8,4 дюйма.
Всего машина комплектуется более 80 системами безопасности. Среди них — система удержания в полосе движения, адаптивный круиз контроль и парковочный ассистент. Багажный отсек внедорожника стал шире более чем на 7,5 см, при этом его объем теперь превышает 765 литров. Линейка двигателей у автомобиля изменилась: клиентам доступен 3,2-литровый мотор Pentastar V6 с отдачей 272 л.с. Кроме того, Cherokee можно заказать с 2,4-литровым агрегатом мощностью 177 л.с. Все двигатели предлагают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Автомобиль получил независимую переднюю подвеску МакФерсон со стойками и заднюю многорычажную подвеску. Cherokee оснащен электроусилителем рулевого управления, блокировкой заднего дифференциала и системой полного привода. Всего водителю предлагается 5 режимов езды — Auto (автоматический), Snow (снег), Sport (спортивный), Sand/Mud (песок/грязь) и Rock (камни).
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