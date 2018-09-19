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В сентябре в России начнутся продажи обновленного Jeep Cherokee
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В сентябре в России начнутся продажи обновленного Jeep Cherokee 

Car.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Car.ru
Уже в текущем месяце на авторынок РФ приедет свежая версия Jeep Cherokee, доступная в пяти модификациях и ценой от 2,255 млн рублей до 3,399 млн рублей.
Версия Jeep Cherokee с «начинкой» Trailhawk, предназначенная для суровых отечественных дорог, прибудет в Россию для продажи только в 2019 году.
Стоит напомнить, что внедорожник, презентованный в марте на Женевском автомероприятии, получил «тележку» CUS-wide, а кузов автомобиля более чем наполовину состоит из суперпрочной стали.
Среди других изменений Jeep Cherokee нужно отметить новую LED-оптику, другие бамперы, иную радиаторную решетку и дверцу багажника.
Дно внедорожника укреплено стальными пластинами, а колеса могут похвастаться массивным арками и 17-дюймовыми дисками. Кузов внедорожника можно заказать в одном из десяти оттенков.
Под капотом американского «монстра» теперь работает 3,2-литровый агрегат Pentastar V6 силой 272 «скакуна», работающий в паре с 9-скоростной АКПП.
Среди преимуществ внедорожника для России нужно отметить свыше 80 систем безопасности, а также пять режимов эксплуатации.
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