В сентябре в России начнутся продажи обновленного Jeep Cherokee

Уже в текущем месяце на авторынок РФ приедет свежая версия Jeep Cherokee , доступная в пяти модификациях и ценой от 2,255 млн рублей до 3,399 млн рублей.

Версия Jeep Cherokee с «начинкой» Trailhawk, предназначенная для суровых отечественных дорог, прибудет в Россию для продажи только в 2019 году.

Стоит напомнить, что внедорожник, презентованный в марте на Женевском автомероприятии, получил «тележку» CUS-wide, а кузов автомобиля более чем наполовину состоит из суперпрочной стали.

Среди других изменений Jeep Cherokee нужно отметить новую LED-оптику, другие бамперы, иную радиаторную решетку и дверцу багажника.

Дно внедорожника укреплено стальными пластинами, а колеса могут похвастаться массивным арками и 17-дюймовыми дисками. Кузов внедорожника можно заказать в одном из десяти оттенков.

Под капотом американского «монстра» теперь работает 3,2-литровый агрегат Pentastar V6 силой 272 «скакуна», работающий в паре с 9-скоростной АКПП.

Среди преимуществ внедорожника для России нужно отметить свыше 80 систем безопасности, а также пять режимов эксплуатации.